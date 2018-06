Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha commentato in conferenza stampa la partita persa dai britannici contro il Belgio per 1-0.



Queste le sue parole: "L’assenza di Kane? Era brillante ma la sua priorità, come per noi, era il gruppo. Se oggi avesse giocato Kane e si fosse infortunato saremmo stati dei folli. E’ un attaccante di livello mondiale e vogliamo che sia pronto per la Colombia. Nessuno sa se questa parte del tabellone sia agevole o meno, quello che dobbiamo fare è prepararci per un’emozionante partita a eliminazione diretta. Il nostro obiettivo era passare il girone e lo abbiamo fatto".