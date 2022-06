Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del primo impegno di Nations League contro l’Ungheria: "Fikayo Tomori e Marc Guehi sono arrivati ​​infortunati ma il loro recupero procede bene. Domani non saranno della gara ma avranno una chance contro la Germania. Sterling ha saltato un paio di giorni, non è stato bene, tutti gli altri sono perfettamente in forma".



Sul rischio di nuovi episodi di intolleranza da parte dei tifosi ungheresi: "Abbiamo già mostrato il nostro pensiero riguardo a questo problemi, il razzismo è inaccettabile. Dobbiamo continuare a dare il buon esempio"