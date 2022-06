Prosegue il programma della prima giornata di Nations League, con dieci partite in programma in questo giovedì. Si parte alle 18 con la Lega C: Bulgaria-Macedonia del Nord e Georgia-Gibilterra per il gruppo 4, mentre Cipro e Kosovo si affrontano nel gruppo 2.



Alla stessa ora in campo anche Estonia e San Marino per il gruppo 2 della Lega D.



Alle 20.45, gli altri incontri con Irlanda del Nord-Grecia che chiude il gruppo 2 della Lega C.



I fari sono puntati sul gruppo 2 della Lega A: la Spagna ospita il Portogallo, mentre la Repubblica Ceca se la vede con la Svizzera.



Scende in campo anche la Lega B: Israele e Islanda si sfidano nel gruppo 2 (non si gioca l'altro match tra Albania e Russia), mentre Serbia-Norvegia e Slovenia-Svezia sono valevoli per il gruppo 4.