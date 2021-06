Raheem Sterling, match-winner di Repubblica Ceca-Inghilterra, parla al termine dell'incontro: "Siamo partiti subito forte, abbiamo fatto vedere un buon calcio a tratti e siamo molto contenti. Ora dobbiamo partire forte come stasera, dare il massimo. Saka? Ha spinto molto, ha dato molta dinamicità e il gol è arrivato anche per merito suo. Il ritorno di Henderson e Maguire? In un torneo come questo abbiamo bisogno di tutti, vogliamo recuperare anche Mount e Chilwell".