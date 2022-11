Con un post pubblicato sui propri canali social il centrocampista dele della Nazionale inglese,ha confermato che l'infortunio al ginocchio è serio e lo costringerà a dare forfai in ottica mondiale: "Sono devastato. Nel momento in cui mi sono fatto male al ginocchio sapevo che tornare per il mondiale sarebbe stato difficile, ma ho sempre pensato che fosse possibile. Ho lavorato più duramente di quanto potessi pensare per darmi la miglior chance possibile e ci ho creduto davvero. C'erano rischi, ma erano rischi che volevo correre. Buona fortuna ai ragazzi, tornerò presto".