Adesso è ufficiale, dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia, Gareth Southgate continuerà ad essere il commissario tecnico dell'Inghilterra. Di seguito il comunicato della Fotball Association.



"Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell'Inghilterra e guida la nostra campagna per Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l'Europeo"