L’Inghilterra di Southgate non ha portato a casa la Coppa del Mondo, fermando la propria corsa ai quarti di finale contro la Francia. Eppure un traguardo in Qatar la nazionale dei Tre Leoni l’ha tagliato. Per la prima volta, nessun tifoso inglese è stato arrestato durante i Mondiali. Lo ha confermato oggi Mark Roberts, capo della Unità di Polizia che si occupa delle vicende legate al calcio nello UK.



Nelle parole riportate dal Mirror, Roberts si congratula con i suoi connazionali

“Credo sia una novità sia per la nostra nazionale che per quella gallese. È qualcosa a cui non siamo abituati in un grande torneo internazionale. Zero arresti e zero incidenti, il comportamento dei nostri è stato assolutamente esemplare. In Russia per esempio c’erano stati tre arresti, in Qatar invece c’è stata un’atmosfera appassionata ma amichevole”, ha detto soddisfatto.



Erano 3.000 gli inglesi al seguito di Kane e compagni nelle prime 3 gare del girone, cui si sono aggiunti altri 500 supporters per gli ottavi e i quarti. Nessuno di loro però si è segnalato per atti contrari alla legge. Certo, ha aiutato il divieto di alcolici visto che nello scorso grande torneo, gli Europei di un anno e mezzo fa, gli stessi inglesi si erano distinti per comportamenti opposti. E nelle ultime settimane in patria si sono segnalati 532 incidenti, collegabili al calcio, di cui ben 150 durante e dopo la gara con la Francia.