Gutted for you, @TrentAA.



Wishing you a speedy recovery! — England (@England) June 3, 2021

Brutte notizie per l'Inghilterra che perde per infortunio il terzino del Liverpool Trent Alexandre-Arnold uscito infortunato dall'amichevole vinta per 1-0 contro l'Austria. L'infortunio subito non gli consentirà di prendere parte agli europei, con la nazionale inglese che ha già comunicato l'esclusione dall'elenco dei convocati.