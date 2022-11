Niente alcol negli stadi dei Mondiali di Qatar? Nessun problema, almeno per le mogli e le fidanzate dei calciatori della nazionale inglese che stanno vivendo la manifestazione a modo loro, vivendo su una nave da crociera di lusso da 1 miliardo di sterline e festeggiando a suon di party e fiumi di champagne. È successo ad esempio lunedì scorso, quando in una sola notte sono andati in alcool ben 20mila sterline. Le più scatenate? Sasha Attwood compagna di Grealish, ma anche Fern Maguire, Annie Kilner e Megan Davison mogli di Maguire Walker e Pickford. Eccole nella nostra gallery