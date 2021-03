Esattamente dieci anni dopo, la vicenda Di Canio-Lotito arriva a una fine. Ripercorriamo gli eventi: il 13 marzo 2011, nel corso di una trasmissione televisiva, l'ex calciatore definì "esagerata" la cifra di 37 milioni di euro pagata dal club biancoceleste per Mauro Zarate, scatenando la reazione del patron: "Lei dice cose totalmente false... pensi a fare il giocatore e a non parlare di analisi economiche, visto che non è informato e non sa quello che dice...". Nel maggio 2015 Lotito venne assolto in primo grado, mentre oggi è stato condannato, dal Tribunale ordinario di Terni, a risarcire Di Canio di 30 mila euro per ingiurie.