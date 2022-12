Andrés Iniesta di nuovo a Barcellona, magari come assistente di Xavi? E' il sogno di tanti tifosi blaugrana e sul tema ha voluto rispondere lo stesso Iniesta, oggi al Vissel Kobe, in un'intervista a Sport: "Credo che da tifosi catalani che vogliamo è che la squadra vinca, non importa se c'è Xavi-Iniesta o altro . Vediamo: non dico che è impossibile ma è molto difficile a causa dei tempi, dei momenti e così via. Mi auguro solo che questo Barça vinca ancora, che stia bene, che ritrovi il buon cammino che piace a tutti. Per quanto mi riguarda, in futuro vedremo cosa succede, spero di poter tornare in qualche modo qui".



MESSI - Iniesta parla anche del possibile ritorno a Barcellona di Lionel Messi, fresco campione del mondo con l'Argentina: "Non so come vengono gestite queste situazioni. Leo è un giocatore del PSG e ovviamente come culé e vedendo cosa è stato per il Barça, per la sua storia, si spera che a un certo punto in questi anni, se ci fosse l'opportunità, sarebbe spettacolare se potesse dire ritirarsi qui. Se lo merita, ma capisco che non sarà facile renderlo possibile".