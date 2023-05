Nuova avventura in vista per Andres Iniesta: l'ex centrocampista del Barcellona ha deciso di interrompere il contratto con il Vissel Kobe a metà stagione, ma a 39 anni posticipa la decisione sul futuro. Ad annunciarlo lo stesso giocatore, visibilmente commosso, in conferenza stampa, durante la quale ha ammesso di aver cambiato idea sul suo ipotetico ritiro dal calcio giocato, che sarebbe dovuto avvenire in Giappone, e di voler considerare altre opzioni.