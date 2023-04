in campo per riconquistare almeno momentaneamente il terzo posto e avvicinarsi al meglio alla sfida di fuoco in Champions di martedì prossimo. Il compito del Milan nella trentesima giornata di Serie A non sarà però semplice secondo i betting analyst. Pioli e i suoi saranno in trasferta contro il Bologna, che da febbraio a oggi è inciampato una sola volta davanti al suo pubblico. Il blitz al Dall'Ara (dove i rossoneri hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti) è quindi a un sostanzioso 2,45, con Motta che insegue a 3,13 e il pareggio poco più indietro, a 3,10. In vista dell'ampio turnover che Pioli utilizzerà per gestire le forze, nelle scommesse sui gol gli analisti puntano su Origi, primo dei suoi a 4,50, con Rebic subito dietro a 5,00, mentre per l'assist spunta Saelemaekers a 5,50. Dopo il gol e i due assist contro l'Udinese, per il Bologna si fa invece avanti Barrow, dato a 5,00 tra i possibili marcatori e a 6,50 tra gli assistman; accanto a lui Sansone, la cui firma sul match pagherebbe 6,00. Le quote in ogni caso protendono per un incontro con punteggio basso: l'Under 2,5 è nettamente favorito a 1,60 contro il 2,20 dell'Over, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio in prima fila è lo 0-1 a 7,20.