Al termine della vittoria in Olanda, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Grande prestazione, abbiamo giocato con personalità. Il mister ci ha chiesto di fare il nostro gioco, ci siamo riusciti. Siamo contenti per questa prestazione".



SULLA FASCIA SINISTRA - "Siamo stati pericolosi, ma il gioco partiva dalla destra. Siamo riusciti a fare il gol della vittoria, è la cosa importante".



SUI GOL SPRECATI - "Sì, potevamo fare qualche gol in più. A volte ci siamo abbassati troppo e la porta era troppo lontana, ma siamo stati bravi a uscire palla al piede".



SU LOCATELLI - "Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ha mostrato personalità. E' giovane, è giusto dargli fiducia".



SU BARELLA - "E' giovane ma ormai è un veterano (ride, ndr). Corre per tre, aiuta tutti".



SU ZANIOLO - "Dispiace, speriamo non sia nulla di grave".