Nuove nubi all'orizzonte sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli. L'attaccante azzurro, in scadenza di contratto a giugno 2022, avrebbe confessato ai compagni di squadra nello spogliatoio: "Sì, è vero - le sue parole riportate dal Corriere dello Sport -. C'è la possibilità che vada via".



DOVE E QUANDO - Il divorzio potrebbe concretizzarsi già in questo mercato estivo, a gennaio o a fine stagione a parametro zero. All'estero si sono già fatti avanti Everton e Zenit San Pietroburgo, mentre in Italia si parla di un interesse dell'Inter. Che però, dopo aver ceduto Lukaku al Chelsea e preso Dzeko della Roma, al momento ha altre priorità: Duvan Zapata (Atalanta) o Joaquin Correa (Lazio).



E DOPO? - In caso di addio del capitano (sarebbe il terzo con Spalletti in panchina dopo quelli di Totti alla Roma e di Icardi all'Inter), il club partenopeo del presidente De Laurentiis toglierebbe dal mercato Ounas e il primo nome sulla lista del ds Giuntoli sarebbe quello di Jeremie Boga del Sassuolo. Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi anche su un altro giovane talento della Serie A: il centrocampista danese della Sampdoria, Mikkel Damsgaard.