IL TABELLINO

L’aria di festa di unimpegnato a salutare l’ultima in casa del suo capitano assieme ai sessantamila del San Diego e, dall’altra parte, i volti tesi e preoccupati di unche si gioca un pezzo ampio della sua permanenza in Serie A.In quanto a voglia, carica, determinazione, in avvio è subito chiaro,. No, non che il Napoli se la prenda comoda, ma è inevitabile che il pressing a tutto campo di chi gli sta di fronte sia più visibile e apprezzabile.. I quali – erroracci negli appoggi di Koulibaly a parte – si difendono comunque senza affanni. Il problema della squadra di Spalletti è un altro. E’ che il pressing rossoblù toglie il respiro a Fabian e Anguissa, cosicché il Napoli è costretto a ripetuti cambi di gioco e a cercare gli esterni per sfuggire a quella trappola. Ed è proprio aggirando il traffico centrale che a poco a poco il Napoli s’impossessa del pallone e comincia a dar fastidio a Sirigu. Mertens ci prova un paio di volte,. Stavolta il cross è da destra, di Di Lorenzo e. Troppo solo e tranquillo per non fare gol il centravanti che chissà se sarà ancora a Napoli nella prossima stagione.Ed è così che cambia la partita.. Accusa il colpo e dopo aver subito le ripartenze azzurre, ora ne soffre la pressione ed il possesso. Oltre che, si capisce, la maggiore qualità. Quello che al Genoa improvvisamente manca è la capacità, oltre che la forza, di pressare in ogni zona del campo con la ferocia e l’intensità degli ultimi tempi, almeno in casa. Ed è ovvio che se cedi spazio e giocate ad un avversario di spessore tecnico di gran lunga superiore, alla fine paghi, nonostante l’appassionato tifo d’un migliaio di tifosi speranzosi.Prova a cambiare qualcosa in avvio di secondo tempo, Blessin. Dopo aver dovuto rinunciare a Badelj per un accidente (al suo posto) il Genoa si fa più spregiudicato mettendo in campoedper Portanova ed Hefti.. Ed è un film, il secondo gol del Napoli. Una sceneggiatura per santificare giusto la giornata dell’addio del capitano. Un cross, un colpo di testa di Di Lorenzo ed Hernani va col braccio largo.. Ed è festa grande, è ovvio, mentre per il Genoa è la fine.Molla, dunque, il Genoa. Pure in campo. Tant’è che (82’) prende anche il terzo gol., da poco in campo al posto di Fabian, trova il tiro giusto e il tempo per far festa pure lui. Finisce così Napoli-Genoa. Tra gli applausi e cori per il capitano che con il San Diego ha chiuso e che dopo Spezia volerà a Toronto. Dopo dieci stagioni di seguito in maglia azzurra, 433 presenze e 122 gol, salvo nuovi centri nell’ultima di stagione, secondo dopo Mertens, nella classifica dei bomber d’ogni tempo.di questo campione probabilmente mai trasformatosi in fenomeno, ma comunque capace di scrivere a Napoli e col Napoli pagine importanti. E pure belle.Marcatori: 32' p.t. Osimhen (N), 20' s.t. Insigne (r) (N), 36' s.t. Lobotka (N).Assist: 32' p.t. Di Lorenzo (N).Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (28' s.t. Ghoulam); Anguissa (38' s.t. Demme), Fabián Ruiz (28' s.t. Lobotka); Lozano, Mertens (28' s.t. Zielinski), Insigne (43' s.t. Elmas); Osimhen. All. Spalletti.Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti (11' s.t. Hernani), Bani, Ostigard, Criscito; Badelj (24' p.t. Frendrup), Galdames (30' s.t. Melegoni); Portanova (11' s.t Ekuban), Amiri, Gudmundsson (30' s.t. Destro); Yeboah. All. Blessin.Arbitro: Fabbri di Ravenna.Ammoniti: 38' p.t. Galdames (G), 42' s.t. Lobotka (N).Espulsi: -