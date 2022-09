Insigne e Bernardeschi segnano, ma il Toronto crolla 3-4 nel derby contro il Montreal e la corsa verso i playoff è sempre più in salita. Nella notte l'ex Juve ha segnato su rigore sbloccando la gara dopo cinque minuti, per poi servire l'assist a Insigne per il gol del raddoppio. In poco meno di mezz'ora però il Toronto crolla e prende tre gol, poi arriva anche il poker del Montreal e nei minuti finali Insigne prova a riaprirla con un tocco morbido da dentro l'area piccola.



LA CLASSIFICA - Non basta, il Toronto perde e a quattro partite dalla fine del campionato la squadra di Insigne e Bernardeschi è decima a -4 dall'ultimo posto utile per i playoff.