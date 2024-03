Lanon è solo. Il campionato americano è partito col botto e, oltre ai gol della Pulce e del suo fido compagno Luis, ha ritrovato quelli di un protagonista annunciato e mai del tutto sbocciato a. Stiamo parlando digiocatore franchigia dei canadesi che si è sbloccato con un gol dei suoi, uno di queiche hanno fatto sognare i tifosi delal Maradona.La rete del giocatore di Frattamaggiore è valsa ildei suoi contro ima anche un bello spavento. Dopo il gol infatti Insigne ha iniziato a zoppicare come se si fosse infortunato ma l'esultanza non era altro che una sorta di scherzo, un po' sulla falsariga di quanto fatto dacon ilAnche lo svizzero infatti aveva segnato e poi finto di essersi fatto male, per prendere in giro Xabi Alonso e lo staff medico.Come si vede dal video pubblicato sui social dal club, la rete di Insigne è subito diventatain America. Dal lato sinistro, sullo spigolo dell'area di rigore,Un gol dei suoi, una prodezza che lo rimette al centro del suo team. Insigne ha disputato una pessima stagione nella scorsa annata quando era stato frenato da infortuni e da un difficile ambientamento nella nuova realtà. Alla seconda giornata del nuova campionato però Lorenzo ha già piazzato uno squillo, a dimostrazione dellaE chissà che il suo vecchio allenatore Lucianonon possa ripensare a lui anche per la. In un''Italia che fatica a trovare il gol e che dovrà rinunciare anche a, un posto per i suoi tiraggir potrebbe esserci ancora.