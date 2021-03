A Sanremo hanno vinto i Maneskin con la canzone “Zitti e buoni”.Si era detto di tutto e di più sul capitano del Napoli dopo lo sfogo per il pareggio incredibile subito su calcio di rigore al 95' in casa del Sassuolo. Il Magnifico si era dovuto subire critiche a destra e a manca perché aveva offeso i compagni all'entrata degli spogliatoi del Mapei Stadium. Ognuno aveva detto la sua e addirittura qualcuno voleva che la fascia gli fosse tolta.Sono passati quattro giorni e gli stessi professorini hanno cambiato idea e hanno portato in trionfo il numero 24 partenopeo.E a quel punto, liberandosi a parametro zero, ci sarà la fila per accaparrarsi le prestazioni del talento italiano più forte in questo momento.. Il destro chirurgico dell'1-0 e l'azione del 3-1 hanno evidenziato le qualità di un campione che quando decide di vincere le partite lo fa da solo. L'avrebbe potuto fare anche nel match di Milano con l'Inter che è stato un po' lo switch della stagione azzurradopo le proteste per un fallo di Ospina su Darmian che decise poi l'incontro per i meneghini. Se valesse la legge del fischietto di Imperia, allora in ogni partita ci dovrebbero essere rossi a iosa e si giocherebbe cinque contro cinque.Di sicuro non è colpa dell'Inter ma undici contro undici quella sfida sarebbe finita diversamente e il Napoli non avrebbe poi subito un calo subito dopo. Ma l'arbitro fa parte del gioco. D'altronde anche Chiffi di Padova qualche pecca ce l'ha avuta. Come si fa a non vedere la spinta in area di Danilo su Politano nel primo tempo? Ma se proprio gli fosse sfuggita, anche il Var si è addormentato.Torna un po' di sorriso, quindi, a Castel Volturno dopo i tre punti incassati con il Bologna. De Laurentiis si è detto soddisfatto della reazione dopo il pari con il Sassuolo. Al termine dell'incontro si è recato negli spogliatoi e ha scherzato anche con Gattuso. Il patron deve assolutamente centrare la zona Champions per la prossima stagione, altrimenti dovrà per forza di cose rivedere i suoi piani. Ci sarà un ridimensionamento notevole senza i soldi della Uefa.di restare nelle zone alte della classifica evitando di soffrire molto. Il buco finanziario sarà grande, non ci sono i mezzi per ricapitalizzare come fanno le altre big eGiuntoli è già stato allertato da don Aurelio e sicuramente prima del 23 maggio già avrà le idee chiare. Sul difensore senegalese c'è il Bayern Monaco, lo spagnolo interessa molto all'Atletico Madrid. La Premier è pazza del messicano.Tornando all'attualità c'è un tris di partite in trasferta contro Milan, Juventus e Roma che deciderà, nel bene e nel male, il futuro del Napoli. Ringhio si gioca tutto sperando di poter fare quanti più punti e possibile per rimanere ancora in corsa per la Champions.