Intervistato dai colleghi di CalcioNapoli24, Antonio Insigne, fratello del maggiormente noto Lorenzo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardanti il futuro del fantasista napoletano: "Lorenzo capitano del Napoli? E' un onore per noi, lui si sente sempre in obbligo col pubblico napoletano, perché è il primo tifoso degli azzurri. Vuole regalare una gioia alla sua gente, qualcosa di speciale che va al di là della fascia. D'altronde, Lorenzo sogna di diventare capitano anche della Nazionale, non solo del Napoli, e secondo me ha l'età e la maturità giusta per farlo. Il match di Zurigo non sarà facile, anche se sulla carta gli azzurri sono favoritissimi. Tutte le partite vanno giocate, basta vedere come andò la semifinale con il Dnipro un paio d'anni fa'. Un futuro lontano da Napoli? Lorenzo vuole restare a lungo, non ha motivi o intenzione di lasciare l'azzurro".