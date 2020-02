Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato dei prossimi impegni della squadra azzurra. Queste le sue parole.



"Dopo il Barcellona dobbiamo pensare al Torino e poi all'Inter. Se cominciamo adesso a pensare all'Inter o all'Europeo 2020 andiamo fuori di testa. La cosa importante per me è arrivare all'obiettivo di fine campionato, poi mi metterò a disposizione del ct Roberto Mancini".