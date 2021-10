Tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, c'è anche Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli è intervenuto con il c.t. della Nazionale Roberto Mancini, e con lui ha ricordato il trionfo all'Europeo: "Dopo la finale eravamo a piangere io, Immobile e Verratti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo fare meglio". E ancora: "Abbiamo giocato tutti e tutti hanno messo il loro mattone, in nazionale non ci sono gerarchie. E poi ai rigori avevamo Gigio Donnarumma, il più forte portiere del mondo”





SU SPINAZZOLA - "Spina ha lasciato un grande ricordo, lo videochiamavamo dopo la partita. Per noi è stato un giocatore fondamentale. Alle volte, quando non tornavo indietro, sapevo di essere coperto. Gli sono andato vicino quando è caduto, pensavo fosse una cosa semplice... Anche da infortunato sempre vicino a noi".



SUL 'TIRAGGIR' - "Il tiro a giro? È di Alex Del Piero, non è mio. Alle volte Mancini mi dice di tirare sul primo palo che non se lo sarebbero aspettati, ma è più forte di me".



SUL RINNOVO COL NAPOLI - "Sta trattando il mio procuratore. Voglio rimanere concentrato sul campo. Non è una questione facile".