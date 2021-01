Il Napoli perde la Supercoppa italiana contro la Juventus con due gol da parte dei bianconeri nella ripresa. Sull'1-0 pesa l'errore dal dischetto di Lorenzo Insigne, uscito tra le lacrime a fine partita. La SSC Napoli ha voluto rincuorare così il suo capitano sul sito ufficiale:



"Insigne spiazza Szczesny ma la palla sfila fuori. Il capitano azzurro finisce la gara in lacrime. Ed è questo il momento di stringere Lorenzo in un abbraccio da parte del popolo napoletano per una amarezza che spezza il cuore e che può guarire solo con l'affetto di chi vuol bene alla nostra maglia".