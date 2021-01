Juventus-Napoli 2-0: protagonista di qualche buon intervento, non può nulla sul tocco ravvicinato di Cristiano Ronaldo e raddoppio finale: serata difficile su quella fascia contro Chiesa, ma tiene botta e riesce a contenerne le accelerazioni: rischia l'autogol su un intervento all'ora di gioco concedendo il calcio d'angolo dal quale nasce il gol della Juve.: spesso interventi importanti lì dietro, riesce a sventare diversi pericoli e ripartenze dei bianconeri.: le discese di Cuadrado sono troppo difficili da contenere. Finisce per subirne lo strapotere atletico, nonostante buone chiusure in avvio di partita (39' s.t.).: in mezzo al campo è veramente molto importante. Corre tanto e riconquista molti palloni, ma non basta in una partita opaca da parte degli azzurri (39' s.t.).: poco intenso il suo lavoro davanti la difesa. Sfortunata deviazione in occasione dell'1-0 Juve che favorisce il gol di Ronaldo (22' s.t.: lotta e ci prova dal suo ingresso in campo, però non ha l'impatto giusto).: crea due pericoli in tutta la partita, con il colpo di testa nel primo tempo che rappresenta una ghiotta occasione: parte bene con qualche colpo importante a spaccare i reparti. Il baricentro basso del Napoli però non favorisce le sue giocate.: pesa come un macigno il suo errore dal dischetto. Doveva trascinare il Napoli verso la vittoria e invece sbaglia il calcio di rigore dopo una gara di basso livello, contro Cuadrado che non gli ha concesso quasi mai spazio.: nullo il suo lavoro in fase offensiva. Non viene servito nel modo giusto, ma non mette la squadra nelle giuste condizioni di potersi appoggiare sul centravanti (27' s.t.: non è al meglio, ma entra e guadagna subito il calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la partita.).: il suo Napoli non è bello da vedere oggi. Poche occasioni da gol create e vittoria meritata per la Juventus.