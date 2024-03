Insigne sente aria di Nazionale: altro gol spettacolare con Toronto VIDEO

Lorenzo Insigne (32) with a beautiful goal for Toronto FC... he's still doing it! pic.twitter.com/reR8Z5lEMs — EuroFoot (@eurofootcom) March 9, 2024

con la maglia di Toronto FC. Dopo la gemma da 3 punti contro New England Revolution - l’ormai classico tiro a rientrare marchio di fabbrica del calciatore napoletano -Questa volta l’ex capitano del Napoli ha optato per una soluzione in cui, oltre alla precisione, c’era la potenza giusta per spedire il pallone all’incrocio dei pali e far impazzire i tifosi canadesi., chiusa con 11 reti ma con un rendimento al di sotto delle aspettative, complice qualche problema fisico di troppo, e un campionato vissuto sempre lontanissimo dalla zona playoff dalla formazione di Toronto.che ha perso Domenico Berardi per l’Europeo a causa della lesione al tendine d’Achille che lo terrà ai box per circa 10 mesi e che in questo momento deve fronteggiare pure il momento di appannamento dello juventino Federico Chiesa e dello scarso protagonismo di Nicolò Zaniolo all’Aston Villa.Del resto Insigne sa come si vince una manifestazione di questa importanza e dietro l’ottimo avvio in MLS potrebbero esserci delle motivazioni supplementari.