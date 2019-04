A Napoli non si parla che del futuro di Lorenzo Insigne. Mai come nella prossima estate, le strade dell'attaccante di Fuorigrotta e del club di Aurelio De Laurentiis potrebbero separarsi. Per volontà reciproca di intraprendere nuove avventure e trovare nuovi stimoli, ma soltanto alle giuste condizioni. Questo almeno è quanto trapela a livello societario e come evidenzia il quotidiano Il Mattino, secondo cui la richiesta di partenza per far partire Insigne resta di 100 milioni di euro.



Una cifra ritenuta eccessiva da chi cura gli interessi del calciatori, quel Mino Raiola pronto a incontrare De Laurentiis per ottenere uno sconto sulla valutazione e avere così vita più facile per piazzare il suo assistito. Che, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal e la contestazione subita dal suo pubblico, si è lasciato andare a uno sfogo con Ancelotti: "Se la prendono solo con me!"​. Chelsea, in caso di sblocco del mercato da parte della Fifa, Liverpool e Paris Saint Germain rimangono oggi le piste più calde in caso di addio.