Tra i giocatori che stanno facendo fatica in questo avvio di stagione del Milan c'è sicuramente lo spagnolo Suso. Anche contro il Genoa lo spagnolo è parso irriconoscibile: pochi palloni giocati, alcune scelte figlie della scarsa lucidità del momento e percentuale bassa di dribbling riusciti. Senza dimenticare che il gol non è ancora arrivato in queste prime 7 giornate nonostante Giampaolo abbia cucito il Milan con le sue misure per farlo rendere al meglio. Qualcosa non va in Jesus, il Diavolo deve interrogarsi sulle motivazioni che hanno portato alla crisi del suo numero 8.



INSOSTITUIBILE PER GIAMPAOLO - Nonostante le critiche di questi giorni e l'impressione che debba tirare il fiato, Suso è sempre stato titolare, Giampaolo non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua qualità. Sono solo 15 i minuti saltati in stagione, segnale che per il tecnico rossonero è imprescindibile anche nelle serate di scarsa vena come quella di ieri sera. Se al Milan mancano gli ultimi 20 metri, parafrasando quanto detto dal tecnico abruzzese prima del match contro il Genoa, forse è il caso di rinunciare a questo Suso in attesa che ritorni nel suo stato di forma ottimale. L'importanza dell'ex Liverpool è stata certificata da tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del club di via Aldo Rossi, essendo uno dei pochi giocatori della rosa in grado di determinare con una giocata, questo è pacifico. Ma è altresì evidente che in questo momento specifico della stagione è più un problema che una risorsa. Alle sue spalle scalpitano Rebic e Castillejo, in attesa di una possibilità dopo settimane passate in naftalina.