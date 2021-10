Un anonimo tifoso della Fiorentina ha raccontato al Corriere Fiorentino cosa è successo domenica, in occasione dell'episodio di razzismo contro i calciatori africani del Napoli. Già durante la gara Osimhen era stato preso di mira per via di alcune cadute accentuate, ma poi, dopo il 90', Koulibaly ha fatto come un gesto di esultanza verso i tifosi, alcuni dei quali (circa una ventina) hanno risposto con le ormai tristemente famose offese. Il tifoso racconta che una donna ha provato a chiedere di smetterla, ma si è presa a sua volta degli insulti in quanto donna. "Magari c'entrano persone che non sono neanche razziste, ma quando sono lì finisce che si fanno trascinare, specie se le cose vanno male. Non ce lo meritiamo".