Lautaro Martinez e l'Inter hanno scelto la via della mediazione, o meglio del patteggiamento con la procura della Figc in merito al deferimento comminato al centravanti argentino in occasione della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia poi vinta contro l'Atalanta.



I FATTI - Lo scorso 31 gennaio, in occasione di Inter-Atalanta, Lautaro Martinez era stato deferito ufficialmente da Giudice Sportivo "per aver tenuto un comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell'arbitro dell'incontro - che per l'occasione era il signor Daniele Chiffi di Padova ndr. - dopo essere stato sostituito, proferendo a gran voce parole sconvenienti e volgari all'indirizzo del direttore di gara".



IL PATTEGGIAMENTO - Oggi la procura della Figc ha confermato che le parti hanno concordato di venirsi incontro per evitare sanzioni ulteriori con Lautaro Martinez che ha patteggiato una multa del valore di 3mila euro. Confermata anche una multa della stessa entità di 3mila euro per l'Inter per responsabilità oggettiva di un suo tesserato.