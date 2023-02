Reo secondo i tifosi di casa di aver fischiato un rigore che non c'era nel finale di partita e ricompensato con una serie di insulti razzisti: l'arbitro Mamady Cissè allora ha estratto il fischietto e ha decretato la fine del match all'87' sul risultato di 1-1. L'episodio, riportato da La Tribuna di Treviso, è avvento a Loria, in provincia di Treviso, domenica durante l'incontro di Seconda categoria tra Bessica e Fossalunga. Nato nel 1987 in Guinea ed appartenente alla sezione Aia di Treviso dal 2016, Cissè ha in affido 10 bambini della Guinea ed ha mantenuto gli studi del fratello gemello.