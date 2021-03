Ilia Nestorovski torna a Udine. L'attaccante bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Macedonia, cacciato dal ct Igor Angelovski per alcuni insulti a favore di telecamera durante la sfida contro il Liectenstein. Insulti confermati dal giocatore, che tramite Instagram ha però voluto dare la sua versione dei fatti, sottolineando come fossero rivolti a specifiche persone che negli scorsi giorni avevano minacciato la sua famiglia. "Sono contento che si sia scusato - ha spiegato il ct - e abbia spiegato il motivo del suo gesto, ma un comportamento simile non può essere accettato, specie se si veste la maglia della Nazionale".