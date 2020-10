. Il casotiene banco in Italia e sembra avviarsi verso una soluzione di compromesso. Ma ciò che si profila è una complessa, tale da rendere complicato un metro di giudizio oggettivo. E proprio i due episodi che si sono verificati in Serie A (il rinvio die la mancata disputa di) rafforza questa impressione. Dunque non si può fare altro che registrare i singoli casi e comporre un quadro d'insieme. In questo senso va trattata la decisione assunta lo scorsoL'episodio riguarda la mancata disputa di una gara valevole per il 1° turno preliminare di Champions League, da cui è derivato un. E per il modo in cui si è sviluppato esso propone indicazioni e spunti di riflessione. I suoi dettagli sono ben ricostruiti in un articolo del sito Freezland.it . Ve li menzioniamo per sommi capi., valevole per il primo turno di qualificazione della Champions League. La squadra slovacca si muove in anticipo per stare dentro ai protocollie parte il 17 agosto in direzionePer l'intero gruppo l'alternativa è stare in quarantena nelle Fær Øer oOvviamente viene usata la seconda opzione, ma resta il fatto che quel gruppo di calciatori non possa essere in campo due giorni dopo contro il KI Klaksvik.con partita fissata il 21 agosto, e nuova comitiva che sbarca a Torshavn il 19 agosto. La scena si ripete: un calciatore positivo, tutto il gruppo posto davanti all'alternativa tra quarantena all'estero e ritorno immediato in patria, e partita di nuovo non disputabile.Conseguenza: ildell'Uefa decreta il 3-0 a tavolino per il KI Klaksvik e lo Slovan Bratislava vede terminare l'avventura in Champions senza aver giocato.Ovvio che il club slovacco non accetti supinamente. Ne deriva un ricorso al TAS presentato contro Uefa e KI Klakvisk . In particolare, la società isolana viene accusata dallodi non essere stata chiara riguardo ai protocolli Covid-19 adottati nelle Fær Øer. La decisione adottata dal TAS va nella direzione del rigetto delle richieste presentate dallo, che voleva essere riammesso alla competizione.E rispetto alla decisione adottata dal tribunale di Losanna è il caso di fare due considerazioni:l'impressione è che siano state determinanti le considerazioni sulle ristrettezze di tempi per lo svolgimento del torneo;una società viene penalizzata con l'esclusione dalla competizione perché per due volte un solo componente di due gruppi diversi risulta positivo mettendo fuori gioco tutti gli altri componenti, a causa di quello che è il protocollo Covid vigente in un singolo paese.@pippoevai