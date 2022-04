. Partito dal basso, è arrivato rapidamente al vertice di una professione che ha contribuito a cambiare come nessun altro. C’è stato un prima di Raiola e un dopo Raiola e oggi il mondo del calcio è pieno di tanti piccoli “vorrei essere Raiola”, che provano a imitarlo senza riuscirci.. Non si arriva dov’è arrivato Mino Raiola se non si è tutte queste cose insieme. Ha usato spesso come sponda in un affare i dirigenti di un club, che all’affare successivo mollava per quelli di un altro club ancora. Tutti hanno cercato di averlo come amico, ma solo i più ricchi ci sono riusciti, perché Raiola ha sempre avuto grande senso per gli affari, soprattutto i suoi e quelli dei suoi assisititi.Ci sono stati giocatori che hanno lasciato dall’oggi al domani il proprio agente, che sennò il contratto sarebbe stato rinnovato a cifre differenti. Ci sono state denunce, querele, indagini anche di varie procure, squalificheC’è in ballo un impero sterminato di campioni che fa gola a tutti: De Ligt e Donnarumma, Pogba e Haaland e decine di altri nazionali di mezza Europa. In un mondo ideale, per qualche tempo gli avvoltoi dovrebbero ripiegare le ali e starsene tranquilli, ma non sarà così. L’unico che nessuno avvicinerà mai è Zlatan Ibrahimovic, molto più che un semplice assistito, una sorta di fratello sportivo per Raiola.