Mino Raiola non ce l'ha fatta. Il noto procuratore dei calciatori era malato da mesi e le sue condizioni si erano aggravate. Oggi la triste notizia e l'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, lo ha ricordato così:



"Ho avuto la fortuna di conoscerti e di imparare da te. Uno dei miei grandi maestri nel calcio. Oggi sei in un posto migliore perché sono convinto che la tua eredità andrà oltre la vita, senza dubbio. Vivere con te è stata una cose migliori che mi siano mai successe. Non potrà mai dimenticare le nostre chiacchierate e tutti i momenti insieme. Il dolore è passeggero, un giorno lo supererò e scomparirà, invece il tuo ricordo vivrà per sempre in me. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza. Grazie per tutto. Onorerò la tua memoria ad ogni passo dentro e fuori dal campo. Riposa in pace Mino Raiola, dormi e sogna mentre arrivo, che abbiamo ancora un secondo tempo in sospeso da giocare".