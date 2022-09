Dieci parate per André Onana alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, il quintuplo delle due effettuate da Manuel Neuer a difesa dei pali del Bayern: come evidenziato da Opta, dal 2003 - cioè da quando il portale raccoglie questo dato - nessun portiere dell'Inter ne aveva effettuate tante in una gara di Champions League.