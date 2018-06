L'Inter lavora con intensità anche sul mercato in uscita e nelle ultime ore ha praticamente definito i dettagli del doppio scambio con il Genoa che porterà Ionute Federicoa Genova ed Eddy Salcedo e Laurens Serpe in nerazzurro. Secondo Sky Sport, dalla cessione dei due giovani l’Inter incasserà una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Ossigeno per il bilancio dell'Inter e per le plusvalenze da mettere in cassa entro il 30 giugno.