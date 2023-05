Tra questa edizione della Champions League e la prossima in caso di qualificazione l'Inter incasserà 170 milioni di euro. Parte della cifra verrà utilizzata per blindare il difensore Bastoni con un nuovo contratto (in scadenza nel 2024) da circa 6 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi. Rinnovo in arrivo anche per l'attaccante bosniaco Dzeko, in scadenza a giugno.



Le cessioni saranno una scelta tecnica e di opportunità, leggi i nomi di Onana, Brozovic e Dumfries. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo mercato estivo i nerazzurri cercano un colpo per reparto: in difesa Chalobah e Adarabioyo i preferiti per il dopo Skriniar, a centrocampisto è sempre nel mirino Kessié e in attacco piace Retegui.