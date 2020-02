L'Inter guarda alla partita Lazio-Verona per due motivi molto importanti. Il primo riguarda ovviamente la classifica: vincendo la gara di recupero della 17esima giornata la Lazio supererebbe proprio i nerazzurri in classifica, andando al secondo posto. Non solo, anche i diffidati contano.



INTER E DIFFIDE - Già, perché tra 2 partite si giocherà Lazio-Inter. E allora l'elenco dei diffidati, che potenzialmente potrebbero saltare la gara contro il Parma - o proprio contro l'Inter - comincia ad essere importante. In particolare, in casa Lazio rischiano Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu. Se dovessero prendere il giallo stasera, salterebbero il Parma e tornerebbero a disposizione proprio contro l'Inter.