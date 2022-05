Il mercatoè appena iniziato, ma già divide i tifosi nerazzurri. Soprattutto per quanto riguarda il reparto d'attacco dove, nonostante il periodo di ristrettezze economiche della gestione Suning,stanno riuscendo a far sognare colpi stellari che vanno dall'acquisto a parametro zero dial ritorno a San Siro di. Colpi che, come vi abbiamo raccontato, l'Inter sta portando avanti in parallelo, ma che potrebbero, in caso di permanenza di Lautaro Martinez, non essere complementari.Con l'addio dia parametro zero l'Inter ha di fatto perso l'unico giocatore della rosa in grado di saltare l'uomo e creare la superiorità numerica nell'1 contro 1. Lukaku non è e non è mai stato questo genere di calciatore, mentre Dybala, seppur in zone diverse del campo, è esattamente quel genere di calciatore.Con l'addio die la conferma di Dzeko, Correa e Lautaro l'Inter perderà(dando anche la chance ad Inzaghi di schierare un tridente atipico) che si abbassa verso il centro del campo dando la possibilità agli altri di attaccare la profondità.Ma la motivazione più importante per cui, se non fosse possibile completare entrambi i colpi,Senza il sacrificio di Lautaro è difficile che Lukaku possa tornare di proprietà dell'Inter e anche se si riuscisse a convincere il Chelsea a scontare il più possibile il suo cartellino, inserire a bilancio unacosì importante rappresenterebbe un problema dal punto di vista del bilancio.Chi vi scrive è convinto che la coppia migliore per assortimento possa essere Dybala-Lukaku, ma se non fosse possibile completare il doppio colpo dybala dovrà essere la priorità.