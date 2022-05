L'amministratore delegato Area Sport dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto all'evento "L'Amico Atletico" presso la Fondazione Cardinaletti, in occasione del quale ha fatto il punto sul mercato nerazzurro e la pianificazione della prossima stagione ai cronisti presenti. "Questo è il momento dei bilanci, dei consuntivi, e siamo reduci da un'annata nella quale abbiamo ben figurato grazie anche al lavoro di Simone Inzaghi. Ora però siamo già proiettati al futuro, nel quale dovremo coniugare la sostenibilità alla competitività".



Sulle suggestioni Dybala e Lukaku: "In questo momento non dobbiamo farci prendere dall'ansia e dalla fretta, Ausilio e Baccin si sono mossi in anticipo e stanno operando bene. In questa fase bisogna affiancare alla professionalità e la competenza la creatività, non sempre c'è la necessità di operare grandi investimenti economici. Posso dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e da questo ripartiamo per affrontare con ambizione le 3-4 competizioni che ci vedranno protagonisti nella prossima stagione".







Sull'addio di Perisic: "C'è soprattutto dispiacere per la perdita di un giocatore importante che, dopo le esperienze in Italia e in Germania, ci teneva a giocare in Premier League. Da parte nostra non c'era la disponibilità a fare offerte migliorative, ad una certa età è normale che i calciatori possano fare determinate scelta. Per quanto ci riguarda, massimo rispetto e massima rinoscenza, ma non abbiamo paura nel trovare un sostituto. In organico abbiamo già un giocatore di valore assoluto come Gosens, che è un elemento che gode della nostra massima fiducia".



Sulla promozione in Serie A del Monza: "Sono davvero molto contento, è un risultato che compete ad una piazza così importante. Sono stato direttore del Monza e so quanta passione ci sia da parte dei tifosi brianzoli, va rivolto un grande ringraziamento a Berlusconi e Galliani. Hanno confermato di essere dei grandi dirigenti e la speranza che possa recitare un ruolo da protagonista in Serie A".