Inter, 5 anni fa Handanovic capitano al posto di Icardi: la mossa che diede inizio all'era Marotta

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) February 13, 2019

. No, trofei, titoli, vittorie non c'entrano niente in questa vicenda che però rappresenta l'autentico turning point da cui si può dire sia nata l'Inter che oggi, e negli ultimi anni, ha ricominciato a vincere con costanza, a crescere a livello italiano ed internazionale, e ad essere credibile su tutti i livelli nonostante una proprietà che non riesce più da tempo ad iniettare liquidità nelle casse del club. Quel giorno, il giorno prima di San Valentino,che vigevano all'epoca e, con una mossa tanto semplice quanto clamorosa,Quel giorno, infatti, acon la classifica del campionato che vedeva Juventus e Napoli battagliare per lo scudetto e i nerazzurri stabili al terzo posto. In Champions era arrivata la clamorosa eliminazione all'ultima giornata in un girone complicato, ma con Tottenham e Barcellona che non si accordarono lasciando ai nerazzurri la chance di qualificazione sprecata con il pareggio 1-1 a San Siro contro il PSV. In quei giorni l'Inter vinse 1-0 col Parma interrompendo un lungo periodo no fatto di due pareggi e una sconfitta e si apprestava a vivere l'andata dei playoff di Europa League contro il Rapid Vienna in programma proprio a San Valentino.La stagione 2018/19 fu proprio la prima di Beppe Marotta come nuovo amministratore delegato. Era il 13 dicembre 2018 e l'Inter annunciava attraverso i propri profili ufficiali l'arrivo, dopo la lunga esperienza alla Juve e non senza critiche da parte dei tifosi, di colui che oggi è rappresentato da tutti come il grande artefice dei successi interisti.(13 dicembre-13 febbraio), per passarenel mondo di Appiano Gentile,della squadra.In quei giorni Marotta non parlò, la società si limitò al freddo comunicato ufficiale pubblicato sui social e sul sito web. I valori su cui l'ad ha fondato la nuova gestione sono stati però spiegati a gran voce in diverse altre occasioni: "Dentro la fascia di capitano ci sono dei valori che devono essere recepiti dal potenziale indossatore.I valori possono essere quelli del senso di appartenenza e dell'amore verso il club, che sono fondamentali".E per avviarla è bastato un gesto tanto semplice quando importante. Togliere la fascia da capitano a Icardi, metterla sul braccio diUn segnale chiaro e netto a colui che rappresentava (da singolo) il tutto dell'Inter che c'era prima di lui. Poi un messaggio diretto a, che nelle sue apparizioni in tv si sentiva libera di parlare senza filtri nonostante il ruolo rappresentato da suo marito nonché assistito in qualità di agente.Infine , e soprattutto, allo spogliatoio, in cui