Icardi è stato a un passo dal Real Madrid. Spinge per tornare in Serie A e vuole ancora l'Inter

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

GUARDA SU DAZN

è e resta uno dei migliori attaccanti centrali, dei migliori 9 in circolazione. In questa stagione in Turchia alha all'attivo già 18 gol e 7 assist in 31 partite giocate fra SuperLig turca e Champions League dove i Leoni giallorossi hanno sfiorato l'accesso agli ottavi nel girone con Manchester United e Bayern Monaco (e in cui a qualificarsi a sorpresa è stato l'FC Copenhagen) ricadendo in Europa League, le stesse che soltanto 6 mesi fa lo avevano visto protagonista prima di scegliere di ri-firmare, questa volta a titolo definitivo, con il Galatasaray. E sono due i retroscena di mercato che hanno visto Maurito come protagonista dell'ultima sessione invernale.Il primo ci riporta indietroIn queti giorni le Merengues hanno seriamente preso in considerazionda affiancare a Joselu, Rodrygo e all'infortunato Vinicius. I contatti con Icardi e il suo entourage sono concreti ePrima di tutto i tempi di rientro di Vinicius si accorciano e, in secondo luogo, l'idea di Florentino Perez e dei suoi uomini era quella di undell'eventuale cessione (almeno 10 milioni) per rituffarsi sul mercato in entrata.Il secondo retroscena inizia subito dopo il flop dell'affare con il Galatasaray e riaccende vecchie passioni che, inevitabilmente, si riverbereranno fino alla prossima estate.senza limitazioni ma con una preferenza dichiarata.e tornare senza fare pressioni o polemiche anche in un ruolo da quarta punta se fosse uscito Alexis Sanchez. In casa Inter, tuttavia, quella porta finora non è mai stata riaperta, complice anche il ruolo attivo in mondovisione die le vecchie ruggini legate all'allora addio. Oltre ai nerazzurri nessun altro top club ha scelto di investire nel reparto offensivo rimandando tutto alla prossima estate.Ma chi volesse Mauro Icardi in estate da che base dovrebbe partire? La prima portalo ha rilanciato edi valutazione. Oggi in Turchia l'ex capitano nerazzurroma per tornare in Italia è disposto a scendere almeno alla metà della valutazione. Certo, il treno del Decreto Crescita al momento è sfumato e l'occasione dorata è oggi lontana. Ma in estate il Napoli perderà Osimhen, la Roma Lukaku, il Milan dovrà risolvere il rebus dei due 9 in scadenza e anche la Lazio potrebbe veder partire Ciro Immobile. Icardi rappresenta un'occasione ghiotta per tutti.