Sono cinque i giocatori in scadenza di contratto che l’Inter segue. Come scrive Tuttosport, nel mirino nerazzurro ci sono il portiere del Granada Rui Silva, il difensore del Napoli Maksimovic, il centrale dell’Arsenal Mustafi e quello del Betis Mandi. Inoltre, occhi anche su Georginio Wijnaldum, per il quale, però, la concorrenza è durissima, visto l’interesse del Barcellona.