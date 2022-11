Neanche a risultato ampiamente acquisito, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rinunciato alla difesa a tre. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico nerazzurro abbia potuto ricorrere al turnover in vista di Bergamo.



“Quando il risultato è scolpito nella pietra, però, Inzaghi gestisce un turnover utilissimo in prospettiva Atalanta. Brozovic riprende confidenza con il suo ruolo di play, Gosens trova sinistra e gol come a Bergamo, Asllani colpisce un palo da fuori. Fuori Lautaro, ecco che Mkhitaryan avanza da seconda punta-elastico tra mediana e attacco, in un sistema “rotante” che potrebbe essere più di un esperimento da turnover: buono in qualche partita in cui serve densità. Anche perché neanche sul 6-1 Inzaghi toglie un difensore centrale, neanche per vedere l’effetto che fa contro un Bologna derelitto e vagante, in disperata attesa del fischio finale”.