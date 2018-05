Bobo Vieri vede i nomi dei grandi della storia dell'Inter negli spogliatoi, non trova il suo e se lo fa da solo! pic.twitter.com/TOY7cqNYYp — Donato Cerullo (@donatocerullo) 21 maggio 2018

contro il Bayern Monaco allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La squadra nerazzurra del presidente, allenata da, centrò ildopo aver vintoIntanto altri due grandi ex attaccanti dell'Inter si sono ritrovati ieri sera a San Siro per l'addio al calcio di: il Fenomeno Ronaldo e Bobo. Quest'ultimo si è reso protagonista di unonerazzurro: "Siccome". E si è fatto riprendere in un video mentre attacca al muro un foglio con la scritta ''.Il Fenomenocommenta il ritorno dei nerazzurri in Champions League alla Gazzetta dello Sport:per i tifosi e anche per noi che non eravamo riusciti a farglielo. E lo volevamo tanto, solo noi sappiamo quanto. Domenica l'Inter non ha vinto lo scudetto che potevamo vincere noi, ma questa qualificazione alla prossima Champions non vale di meno, in un certo senso.Sei anni senza Champions erano una cosa senza senso, per l'Inter. Insostenibile per la sua gente, il suo nome e anche il progetto della società".Lui è il primo a sapere, spero, che si può sempre migliorare. Ma chi discute un centravanti che fa 29 gol, e quelli decisivi sono stati molti di più rispetto a quelli che ha sbagliato, non lo capirò mai. Ventinove gol in Italia sono tanti: fidatevi, ne so qualcosa.Ma perché avere il dubbio, poi? Per fare una squadra da Champions se possibile. Non dare continuità a questa stagione sarebbe come sprecare tutta questa fatica. E non credo sia l’intenzione dell'Inter.Prima di comprare, l'Inter deve 'rientrare': mi hanno spiegato che la regola è questa. Però quei soldi entreranno, e serviranno in futuro. E altri arriveranno solo perché si gioca la coppa più importante. E perché l'immagine, il marchio dell'Inter, avranno un'altra importanza. Ma attenzione:Mi mancava non vedere l'Inter in Champions, adesso verrò a vederla a San Siro: in una partita di Champions, ovvio".