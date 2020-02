Sulla Gazzetta dello Sport si parla della profondità delle rose di Inter, Juve e Lazio. Questa la riflessione della "Rosea” sui nerazzurri.



“Gli acquisti di gennaio hanno dato a Conte una maggior possibilità di turnover, per evitare i troppi secondi tempi affannati della prima parte della stagione. Non è arrivato però l’attaccante di ruolo in grado di far riposare Lukaku e anche a centrocampo manca qualcosa. Comunque Conte ha le forze per proseguire l’ottimo cammino intrapreso: 8 punti in più rispetto a una stagione fa”.