L'Inter è pronta ad avviare una rivoluzione a centrocampo. Questo è quanto scrive TuttoSport.



“Brozovic, Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Gagliardini e Joao Mario. Questi i sei centrocampisti che nella stagione 2018-19 contribuirono alla conquista del quarto posto e l’accesso diretto alla Champions sotto la guida di Luciano Spalletti. Un’era fa. L’Inter che sta nascendo, o meglio, quella che vorrebbe Antonio Conte e che Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno a costruire, potrebbe non avere in organico nessuno di questi sei giocatori. Il reparto mediano, infatti, è quello che nel corso di dodici mesi potrebbe subire la maggiore rivoluzione in casa nerazzurra”.