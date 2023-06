Il volo dell'Inter decollerà giovedì pomeriggio per Istanbul con il gruppo squadra e la dirigenza al completo, ma il pullman ufficiale della squadra è già nel capoluogo turco. E' partito ieri mattina all'alba ed è arrivato a destinazione oggi, dopo 2.000 chilometri percorsi. Naturalmente trasporterà Lautaro e compagni in tutti i tre giorni, come succede in occasione di tutte le partite in Serie A, in casa e in trasferta, ma anche in Champions.