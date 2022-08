L'Inter vista a Lecce è macchinosa, appesantita. La squadra di Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, deve ritrovare il giusto equilibrio negli interpreti di centrocampo.



“È invece un’Inter macchinosa quella che strappa a Lecce una vittoria preziosa, ma neanche del tutto netta. Poiché se è vero che l’ultima mezz’ora è un assedio alla porta di Falcone, è altrettanto vero che due volte Handanovic salva il risultato sul palo destro, che più gli è congeniale. La squadra di Inzaghi non ha ancora ritrovato la rapidità e gli automatismi del centrocampo, che l’anno scorso sono stati il suo principale punto di forza. Brozovic è apparso lento, Barella con due tiri alle stelle ha mostrato quanto è lontano il suo zenit agonistico, Calhanoglu si è visto a tratti. Quanto a Mkhitaryan, bisogna consultare il tabellino per scoprire che per gran parte del secondo tempo è stato in campo. Come si era già visto nelle partite d’inizio agosto, Inzaghi ha ancora molto da lavorare per ricostruire l’egemonia di gioco e di carattere che pure l’Inter può esprimere. Ma che ancora non si vede”.