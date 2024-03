Inter, a Madrid una botta di vita dopo aver ammazzato il campionato

Pasquale Guarro

Ci sono migliaia di cuori che non aspettano altro e che da qualche settimana battono un po’ più forte pensando alla partita di domani. Atletico-Inter è tante cose in una, ma soprattutto è la partita dell’esaltazione o del rimpianto, perché è viva in migliaia di tifosi interisti quella sensazione di poter fare qualcosa di straordinario se solo si riuscisse ad andare oltre questo turno. Sul fatto che l’Inter sia più forte dell’Atletico non c’è dubbio, ma è altrettanto certo che in casa il Colchoneros si amalgamono in un composto granitico, con Simeone capopopolo pronto a far esplodere quel catino che si preannuncia elettrico. E allora la tensione si eleva oltre ogni soglia consentita e la questione diventa delicata da maneggiare.



CAMPIONATO AMMAZZATO - Atmosfera che di fatto in campionato non si respira più da settimane, visto che l’Inter è scappata a + 16 dalla seconda in classifica. Circostanza che ha spostato orizzonti e obiettivi, perché non c’è niente di più bello che sentirsi vivi e la competizione offre l’adrenalina che serve per risvegliare certi sensi. Non che la Champions sia divenuto il primo obiettivo stagionale, quella è una grossa bugia partorita da tutti quelli che avevano pronosticato un’Inter da retrovia prima di vedersi costretti a modificare repentinamente i propri giudizi al fine di non vedere tutta la propria imperizia inchiodata al muro come un’ombra esanime. E allora l’Inter è divenuta di colpo la squadra più forte di tutte, talmente forte che il campionato non può bastarle. Tremenda assurdità.



UNA BOTTA DI VITA - Però è vero che quel discreto vantaggio accumulato nel torneo nazionale ha fatto sì che nelle ultime settimane i tifosi nerazzurri, prima concentrati esclusivamente sulla seconda stella, iniziassero a far la bocca anche su altro. Al punto che molti si auguravano di vedere schierata a Bologna l’Inter delle riserve. Superfluo anche spiegare il perché. La vittoria casalinga contro l’Atletico ha contribuito a gonfiare quel vento di speranza, in quella partita del 20 febbraio i tifosi nerazzurri hanno avuto l’impressione di essere più forti dei rivali e adesso che siamo alle porte del ritorno, l’Inter dovrà dare l’anima per tornare a Milano senza rimorsi. La finale dello scorso anno sembrava un unicum, un punto mai più raggiungibile né per l’Inter né per qualsiasi altra italiana. E invece pochi mesi dopo siamo qui tutti a pensare che tra le squadre più forti d’Europa ci sia l’Inter di Inzaghi e che se i nerazzurri dovessero oltrepassare lo scoglio Atletico, magari… Chissà.